Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия предлагает отправиться на остров 🏝️ Косумель, омываемый лазурными водами Карибского моря 🌊. Вы увидите главный город 🏙️ острова Сан Мигель де Косумель, раскинувшийся вдоль живописного побережья, пройдете через тропическую сельву к святилищу Ишчель в древнем городе майя Сан Хервасио, куда столетия назад стекались паломники. Завершает день посещение парка Чанканааб, где Вас ждет увлекательная прогулка 👣 по живописному лесу 🌲 с копиями самых известных творений индейских культур: ацтекский камень солнца, огромные ольмекские головы и многое другое. В прибрежных водах парка можно поплавать с маской и трубкой и увидеть несколько затопленных статуй. За дополнительную плату в парке 🌳 можно поплавать с дельфинами и ламантинами. Экскурсию ⛳ можно совместить на Ваш выбор с посещением музея острова, музея текилы с бесплатной дегустацией или шоколадной фабрики, где Вы узнаете историю 📖 какао и попробуете сами приготовить из какао-бобов шоколад.