Руслан Г. проводит ещё 5 экскурсий

Шельха — экопарк, представляющий собой красивый природный аквариум, который славится тысячами цветных тропических рыбок. Это комплекс лагун, живописных пляжей, мангровых зарослей и сенотов, настоящий рай для занятий сноркелингом. За дополнительную плату в парке 🌳 можно поплавать с дельфинами, ламантинами, скатами, прогуляться 👣 под водой в скафандре или заняться снуба-дайвингом.