Руслан Г. проводит ещё 5 экскурсий

Шельха — экопарк, представляющий собой красивый природный аквариум, который славится тысячами цветных тропических рыбок. Это комплекс лагун, живописных пляжей, мангровых зарослей и сенотов, настоящий рай для занятий сноркелингом. За дополнительную плату в парке 🌳 можно поплавать с дельфинами, ламантинами, скатами, прогуляться 👣 под водой в скафандре или заняться снуба-дайвингом.
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.