в понедельник, среду, четверг и пятницу в 08:30

Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес

Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны

Места, которые вы посетите в этой программе, — воплощение мексиканского рая.

Перед вами предстанет невероятный подводный мир Карибов, на охраняемом острове Контой вы узнаете об особой ценности его флоры и фауны.

А на Исла Мухерес услышите о древнем майянском культе и отдохнете в белоснежной бухте.
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес

Что вас ожидает

Снорклинг в Икслаче

Тур начинается с посещения приватного порта, где для вас приготовят легкий завтрак. А затем вы отправитесь в 30-минутную морскую прогулку к рифу Икслаче, который является началом второго по длине кораллового рифа в мире. Во время снорклинга вы сможете оценить богатство и разнообразие подводного мира региона, ради которого сюда приезжают со всего света.

Невероятный заповедник Контой

Следующая остановка — остров Контой, особо охраняемый национальный парк с ценными образцами карибской флоры и фауны. Вы подниметесь на смотровую точку, откуда открывается потрясающий вид на остров. Посетите мини-музей природы и лагуны, где вам расскажут о здешних птицах, и отдохнете на ослепительно-белых пляжах. А в прибрежном кафе вас будет ждать прекрасный обед, включающий рыбу-гриль в стиле «тикинчик», курицу на гриле, свежий салат из овощей, рис, сезонные фрукты и напитки.

Исла Мухерес — прогулка по исторической части и отдых

В завершение вы побываете на Острове Женщин, который в древние времена играл важную роль в жизни майя. В течение часовой прогулки по Старому городу вы осмотрите памятники, посвященные богине плодородия Ишчель, узнаете о ее статусе и роли в майянской культуре и узнаете, каким увидели остров первые конкистадоры. Рассмотрите этнические дома, виллы знаменитостей и колоритные ресторанчики. Также у вас будет свободное время для шопинга или спокойного пляжного отдыха в одной из белоснежных бухт, после чего вы отправитесь в обратный путь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы встретим вас в отелях Канкуна и после экскурсии отвезем обратно
  • Начало сбора в 07:00 — 08:45 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 09:00 — 09:30 до 17:00.
  • Дети до 12 лет к снорклингу не допускаются

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен транспорт с кондиционером, снорклинг, посещение островов Контой/Мухерес, легкий завтрак, обед, прохладительные напитки на борту и во время обеда
  • В стоимость не включены налоги (10 $)

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, среду, четверг и пятницу в 08:30

Ruslan
Ruslan
Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимум информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Плайя-дель-Кармен

👥ГрупповыеВодные🧒Для детей🏡Выездные🏝Райский остров

Еще несколько похожих предложений в Плайя-дель-Кармен

Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"
$401
за 1 чел.
Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
$195
за 1 чел.
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погрузиться в сеноты Юкатана и исследовать таинственный подводный мир
в среду и субботу в 08:00
Парк Шельха индивидуально с гидом
$128
за 1 чел.
Парк Шельха индивидуально с гидом
Парк Шкарет индивидуально с гидом
Индивидуальная экскурсия
10ч
$500
за 1 чел.
Парк Шкарет индивидуально с гидом
Парк Эксплор индивидуально с гидом
$161
за 1 чел.
Парк Эксплор индивидуально с гидом
Мексика: плавание с черепахами в открытом море и одни из самых красивых Сено
$575
за 1 чел.
Мексика: плавание с черепахами в открытом море и одни из самых красивых Сено
Мексика: плавание в океане с Китовыми Акулами и Гигантскими МантамиПрограмма группового тура:
$294
за 1 чел.
Мексика: плавание в океане с Китовыми Акулами и Гигантскими МантамиПрограмма группового тура:
Мексика: плавание в океане с самыми быстрыми морскими созданиями "Рыбами-Парусниками"
$294
за 1 чел.
Мексика: плавание в океане с самыми быстрыми морскими созданиями "Рыбами-Парусниками"
Мексика: "Темаскаль" - индейский оздоровителный обряд под управлением Маянского шамана
$615
за 1 чел.
Мексика: "Темаскаль" - индейский оздоровителный обряд под управлением Маянского шамана
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
$625
за 1 чел.
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас" 5-дневный маршрут наиболее полно о
$3 799
за 1 чел.
Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас" 5-дневный маршрут наиболее полно о
Мексика: 3-х дневный VIP тур по Юкатану3-х дневный тур по Юкатану
$2 836
за 1 чел.
Мексика: 3-х дневный VIP тур по Юкатану3-х дневный тур по Юкатану

Ruslan проводит ещё 6 экскурсий

Церемония Темаскаль в майянской деревне
5
3
$85
за 1 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне
Пройти ритуал очищения и единения с природой по древним традициям «индейской бани»
в понедельник и пятницу в 18:00
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
$85
за 1 чел.
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
во вторник в 09:30
Снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
$85
за 1 чел.
Снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
в среду и пятницу в 08:30
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
$169
за 1 чел.
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
в воскресенье в 09:30
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
11ч
$140
за 1 чел.
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Древние города, колониальный Вальядолид, купание в сеноте и фабрика текилы за 1 день
во вторник в 08:00
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
10ч
$139
за 1 чел.
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
в среду в 08:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Плайя-дель-Кармен. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Плайя-дель-Кармен
🇲🇽