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  3. Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка

Погрузиться в природу мексиканских джунглей, богатство подводного мира и культуру древних майя

Ruslan
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Ruslan – экскурсионное агентство
В тропической бухте вы рассмотрите красивый вид морских черепах и яркую природу второго по величине в мире кораллового рифа.

В экологическом парке Танка узнаете о майянском быте, уходящем корнями в доколумбовую эпоху, и искупаетесь в сакральных сенотах.

А также отведаете традиционные блюда и органическую текилу.
$115 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 7 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
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Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка

Что вас ожидает

Акумаль, или «место где живут черепахи»
Так с майянского языка переводится название бухты, где обитают морские черепахи вида Tortuga verde. В этом живописном месте вы проведете время за снорклингом, купанием в лазурных водах гавани и отдыхом на пляже с белоснежным мягким песком. В подводном путешествии рассмотрите кроме самих черепах множество тропических рыб, кораллы всех мыслимых видов — и оцените в полной мере богатство второго по величине кораллового рифа в мире. Во время снорклинга вас будет сопровождать специалист, который поможет не упустить самые интересные и красивые эпизоды подводной жизни Карибов.

Экологический парк Танка — побывать в деревне майя
Здесь вы встретите не так много путешественников, как в других популярных местах Юкатана, поэтому красота и аутентичность парка предстанут в максимально естественном виде. Вы посетите майянскую деревню и познакомитесь с бережно сохраненными традициями быта и культурой народа. Побываете в трех сенотах, где послушаете о древних сакральных легендах, а при желании — искупаетесь в магических водоемах и проплывете на каное. Кроме того, на территории комплекса вы сможете прыгнуть с тарзанки и полетать на зиплайнах.

🥘 В программе также будет настоящий майянский обед и дегустация органической текилы.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер, традиционный обед и безалкогольные напитки, вода, оборудование для снорклинга.
  • Дополнительно оплачивается сбор в экологическом центре Акумаля — 10 $/человека.
  • Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии отвезем обратно.
  • Начало сбора в 06:30 — 08:00 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 9:00 до 16:00 и заканчивается приблизительно в 17:00 — 18:30.

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка

Экскурсия проводится в понедельник в 08:30, в четверг в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ruslan
Ruslan
Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимум информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 декабря 2019
Все было чудесно и интересно, вкусно и душевно!!

Ruslan проводит ещё 4 экскурсии

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