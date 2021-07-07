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Групповая
7 часов
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Плайя-дель-Кармен
Погрузиться в природу мексиканских джунглей, богатство подводного мира и культуру древних майя
Начало: в вашем отеле
«В тропической бухте вы рассмотрите красивый вид морских черепах и яркую природу второго по величине в мире кораллового рифа»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
$159 за человека
Групповая
3 часа
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
Пройти ритуал очищения и единения с природой по древним традициям «индейской бани»
Начало: в вашем отеле
«Завершив обращение к силам природы и сторонам света, после окуривания смолой дерева шаман направит вас в специальное купольное помещение, где вы сядете по кругу и приготовитесь к процедуре глубинного очищения»
Расписание: в среду в 18:00
12 июня в 18:00
19 июня в 18:00
$95 за человека
Групповая
7 часов
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна)
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
Начало: В вашем отеле
«Посетите мини-музей природы и лагуны, где вам расскажут о здешних птицах, и отдохнете на ослепительно-белых пляжах»
Расписание: в понедельник и среду в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$149 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Розовые озера, фламинго, прогулка на моторной лодке и город цивилизации Майя за 1 день
Начало: В лобби вашего отеля
«Вы отправитесь исследовать фантастическую природу и богатую историю Мексики»
Расписание: в понедельник в 04:00
10 июня в 04:00
17 июня в 04:00
$240 за человека
Групповая
3 часа
Снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
Начало: в вашем отеле
«Вы поедете знакомиться с фантастической природой Мексики»
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
$99 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
Начало: в вашем отеле
«Вы отправитесь исследовать дикую природу Мексики»
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$249 за человека
Мини-группа
10 часов
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
Познакомиться с историей и тайнами великих майянских городов и открыть первозданную красоту озера
Начало: в вашем отеле
«Далее я отвезу вас в один не слишком туристический сенот, где вы сможете насладиться видами первозданной тропической природы и искупаться в прозрачных водах традиционного юкатанского водоема»
28 дек в 08:00
$199 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгуль7 июля 2021Замечательная экскурсия, очень хорошо организовано, группа была всего 4 человека, никакой толпы туристов, все по-настоящему, душевно и круто. Спасибо гиду Алине и всей компании 🙏🙏🙏🙏
- ТТатьяна27 декабря 2019Все было чудесно и интересно, вкусно и душевно!
Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен в категории «Природа и пейзажи»
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