Руслан Г. проводит ещё 5 экскурсий

Вы отправитесь в плавание на лодке ⚓ с остановками в нескольких местах акватории Ривьеры Майя. Во время экскурсии 🧭 вы научитесь охотиться на морских рыб с гарпунами либо сможете заняться сноркелингом. В конце экскурсии Вас ждет обед из пойманной рыбы
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.