Руслан Г. проводит ещё 5 экскурсий

Вы отправитесь в плавание на лодке ⚓ с остановками в нескольких местах акватории Ривьеры Майя. Во время экскурсии 🧭 вы научитесь охотиться на морских рыб с гарпунами либо сможете заняться сноркелингом. В конце экскурсии Вас ждет обед из пойманной рыбы