Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Рио Секрето — это одна из крупнейших в мире систем естественных пещер. Вас ждет необыкновенная история 📖 образования полуострова Юкатан, знакомство с обитателями этого подземного мира и увлекательная прогулка 👣 по подземным галереям, в ходе которой Вы не только увидите уникальные пещерные образования, но также проплывете по заполненным водой подземным проходам. Экскурсия ⛳ совмещена с посещением древнего города майя Тулум, расположенного на живописном берегу Карибского моря 🌊, на пляже которого вы сможете искупаться.