Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот

Познакомиться с историей и тайнами великих майянских городов и открыть первозданную красоту озера

Описание
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Ответы на вопросы
В городе Черного Ягуара вы посетите чудом уцелевшие археологические памятники, услышите о былом величии Эк Балама и взглянете на его магические окрестности с вершины Акрополя. Искупаетесь в священном сеноте, оцените юкатекскую кухню и посетите фабрику текилы.

А также побываете в комплексе Чичен-Ица, где вам предстоит встреча с главными легендами Мезоамерики.
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
Ближайшие даты:
6
янв
4
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Город Черного Ягуара, или Эк Балам

Путешествие начнется с посещения значимого майанского города, который пока полностью так и не исследовали. Долгое время находившиеся в глухих джунглях постройки прекрасно сохранились. Гуляя по археологической зоне, вы осмотрите уникальные памятники древности, узнаете тайны и легенды города, где проводились важные ритуалы, посетите обсерваторию и подниметесь на вершину Акрополя, откуда открывается невероятный вид на окрестности.

Дивный сенот и фабрика текилы

Далее я отвезу вас в один не слишком туристический сенот, где вы сможете насладиться видами первозданной тропической природы и искупаться в прозрачных водах традиционного юкатанского водоема. Также для вас приготовят блюда настоящей юкатекской кухни. А затем вы посетите фабрику текилы, где продегустируете знаменитый напиток современной Мексики и познакомитесь с историей и технологией его приготовления.

Легендарная Чичен-Ица

В конце программы вы побываете, пожалуй, в самом известном месте Мезоамерики, где прикоснетесь к истории сакрального комплекса. Осмотрите пирамиду Кукулькан, храмы Воинов и Ягуара, услышите о легендарном божестве — Пернатом Змее, или Кецалькоатле. Узнаете, какой вклад внесла майянская цивилизация в мировую мифологию, откроете символизм древних спортивных игр и пройдете по местам, которые до сих пор будоражат умы ученых, искателей приключений и мистиков.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии отвезем обратно
  • Начало сбора в 06:00 — 07:00 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 8:30 до 19:00 и заканчивается приблизительно в 20:00 — 20:30.

Правила посещения объектов

  • Использование солнцезащитного крема в сеноте, а также курение и съемка дронами в археологических зонах запрещены
  • Дети до 5 лет, а также люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к туру не допускаются

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость тура включены все входные билеты, обед и вода

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Природа и пейзажи
Чичен-Ица

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