Чичен-Ица, Вальядолид, секретный сенот и дегустация текилы
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
Грандиозные сооружения древности, которые вы увидите вблизи, станут проводниками в мир легендарной цивилизации, прославившей Мезоамерику.
Вы узнаете о ритуалах и изобретениях, загадках дорог и символике храмов, главных богах и исторических поворотах.
А также побываете в Вальядолиде, попробуете текилу и искупаетесь в мягких водах секретного и очень красивого водоёма.
Описание экскурсии
Вальядолид — погружение в атмосферу настоящей Мексики Пастельные фасады, тихие улочки и неспешный ритм создают ощущение, будто время здесь идёт по своим правилам. На центральной площади у собора Сан-Сервасио особенно чувствуется местный колорит.
Дивный сенот и фабрика текилы
Далее я отвезу вас в один не слишком туристический сенот, где вы сможете насладиться видами первозданной тропической природы и искупаться в прозрачных водах традиционного юкатанского водоема. Также для вас приготовят блюда настоящей юкатекской кухни. А затем вы посетите фабрику текилы, где продегустируете знаменитый напиток современной Мексики и познакомитесь с историей и технологией его приготовления.
Легендарная Чичен-Ица
Вы побываете, пожалуй, в самом известном месте Мезоамерики, где прикоснётесь к истории сакрального комплекса. Осмотрите пирамиду Кукулькан, храмы Воинов и Ягуара, услышите о легендарном божестве — Пернатом Змее, или Кецалькоатле. Узнаете, какой вклад внесла майянская цивилизация в мировую мифологию, откроете символизм древних спортивных игр и пройдете по местам, которые до сих пор будоражат умы ученых, искателей приключений и мистиков.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и после экскурсии отвезём обратно. Детские кресла — по запросу
Начало сбора в 6:00-7:00 в зависимости от расположения отеля. Путешествие проходит с 8:30 до 19:00 и заканчивается приблизительно в 20:00-20:30
В стоимость включены трансфер и обед
С вами будет один из гидов нашей команды
Правила посещения объектов
Использование солнцезащитного крема в сеноте, а также курение и съёмка дронами в археологических зонах запрещены
Дети до 5 лет, а также люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к поездке не допускаются
Дополнительные расходы
Вход в археологическую зону Чичен-Ица: ~ $40–45 за чел.
Дополнительные напитки во время обеда
в воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Плайе-дель-Кармен
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике.
Нашей основной задачей считаем предоставить максимума информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно.
До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
Похожие экскурсии на «Чичен-Ица, Вальядолид, секретный сенот и дегустация текилы»