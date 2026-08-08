Грандиозные сооружения древности, которые вы увидите вблизи, станут проводниками в мир легендарной цивилизации, прославившей Мезоамерику. Вы узнаете о ритуалах и изобретениях, загадках дорог и символике храмов, главных богах и исторических поворотах. А также побываете в Вальядолиде, попробуете текилу и искупаетесь в мягких водах секретного и очень красивого водоёма.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вальядолид — погружение в атмосферу настоящей Мексики Пастельные фасады, тихие улочки и неспешный ритм создают ощущение, будто время здесь идёт по своим правилам. На центральной площади у собора Сан-Сервасио особенно чувствуется местный колорит.

Дивный сенот и фабрика текилы

Далее я отвезу вас в один не слишком туристический сенот, где вы сможете насладиться видами первозданной тропической природы и искупаться в прозрачных водах традиционного юкатанского водоема. Также для вас приготовят блюда настоящей юкатекской кухни. А затем вы посетите фабрику текилы, где продегустируете знаменитый напиток современной Мексики и познакомитесь с историей и технологией его приготовления.

Легендарная Чичен-Ица

Вы побываете, пожалуй, в самом известном месте Мезоамерики, где прикоснётесь к истории сакрального комплекса. Осмотрите пирамиду Кукулькан, храмы Воинов и Ягуара, услышите о легендарном божестве — Пернатом Змее, или Кецалькоатле. Узнаете, какой вклад внесла майянская цивилизация в мировую мифологию, откроете символизм древних спортивных игр и пройдете по местам, которые до сих пор будоражат умы ученых, искателей приключений и мистиков.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и после экскурсии отвезём обратно. Детские кресла — по запросу

Начало сбора в 6:00-7:00 в зависимости от расположения отеля. Путешествие проходит с 8:30 до 19:00 и заканчивается приблизительно в 20:00-20:30

В стоимость включены трансфер и обед

С вами будет один из гидов нашей команды

Правила посещения объектов

Использование солнцезащитного крема в сеноте, а также курение и съёмка дронами в археологических зонах запрещены

Дети до 5 лет, а также люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к поездке не допускаются

Дополнительные расходы