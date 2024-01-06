Познакомиться с историей и тайнами великих майянских городов и открыть первозданную красоту озера
А также побываете в комплексе Чичен-Ица, где вам предстоит встреча с главными легендами Мезоамерики.
янв
мая
Описание
Что вас ожидает
Город Черного Ягуара, или Эк Балам
Путешествие начнется с посещения значимого майанского города, который пока полностью так и не исследовали. Долгое время находившиеся в глухих джунглях постройки прекрасно сохранились. Гуляя по археологической зоне, вы осмотрите уникальные памятники древности, узнаете тайны и легенды города, где проводились важные ритуалы, посетите обсерваторию и подниметесь на вершину Акрополя, откуда открывается невероятный вид на окрестности.
Дивный сенот и фабрика текилы
Далее я отвезу вас в один не слишком туристический сенот, где вы сможете насладиться видами первозданной тропической природы и искупаться в прозрачных водах традиционного юкатанского водоема. Также для вас приготовят блюда настоящей юкатекской кухни. А затем вы посетите фабрику текилы, где продегустируете знаменитый напиток современной Мексики и познакомитесь с историей и технологией его приготовления.
Легендарная Чичен-Ица
В конце программы вы побываете, пожалуй, в самом известном месте Мезоамерики, где прикоснетесь к истории сакрального комплекса. Осмотрите пирамиду Кукулькан, храмы Воинов и Ягуара, услышите о легендарном божестве — Пернатом Змее, или Кецалькоатле. Узнаете, какой вклад внесла майянская цивилизация в мировую мифологию, откроете символизм древних спортивных игр и пройдете по местам, которые до сих пор будоражат умы ученых, искателей приключений и мистиков.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии отвезем обратно
- Начало сбора в 06:00 — 07:00 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 8:30 до 19:00 и заканчивается приблизительно в 20:00 — 20:30.
Правила посещения объектов
- Использование солнцезащитного крема в сеноте, а также курение и съемка дронами в археологических зонах запрещены
- Дети до 5 лет, а также люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к туру не допускаются
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость тура включены все входные билеты, обед и вода
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.