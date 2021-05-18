Полезная информация о Плая-дель-Кармен
Что нужно знать о Плая-дель-Кармен: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Плая-дель-Кармен
13:2101
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Плая-дель-Кармен
|По-английски
|Playa del Carmen
|Население города
|149 923 чел.
|Аэропорт
|Playa Del Carmen PCM (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Cancun
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря