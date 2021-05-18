Всё о Плая-дель-Кармен

Полезная информация о Плая-дель-Кармен

Что нужно знать о Плая-дель-Кармен: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Плая-дель-Кармен
13:2101
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаПлая-дель-Кармен
По-английскиPlaya del Carmen
Население города149 923 чел.
АэропортPlaya Del Carmen PCM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Cancun
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Плая-дель-Кармен на карте