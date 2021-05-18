Всё о Пуэбла-де-Сарагосе

Полезная информация о Пуэбла-де-Сарагосе

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Местное время в Пуэбла-де-Сарагосе
13:2107
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаПуэбла-де-Сарагоса
По-английскиPuebla
Столица регионаПуэбла-де-Сарагоса является столицей региона
Население города1 434 062 чел.
АэропортГуеджотсинго PBC
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота2 143 м. от уровня моря

Где находится Пуэбла-де-Сарагоса на карте

Пуэбла-де-Сарагоса фото города
Пуэбла-де-Сарагоса

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