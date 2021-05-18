Полезная информация о Пуэбла-де-Сарагосе
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Местное время в Пуэбла-де-Сарагосе
13:2107
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Пуэбла-де-Сарагоса
|По-английски
|Puebla
|Столица региона
|Пуэбла-де-Сарагоса является столицей региона
|Население города
|1 434 062 чел.
|Аэропорт
|Гуеджотсинго PBC
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|2 143 м. от уровня моря
Где находится Пуэбла-де-Сарагоса на карте
Пуэбла-де-Сарагоса