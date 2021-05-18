Полезная информация о Пуэрто-Пеньяско
Что нужно знать о Пуэрто-Пеньяско: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пуэрто-Пеньяско
11:2119
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Пуэрто-Пеньяско
|По-английски
|Puerto Penasco
|Население города
|56 756 чел.
|Аэропорт
|Пуэрто-Пеньяско PPE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Hermosillo
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря