Всё о Пуэрто-Пеньяско

Полезная информация о Пуэрто-Пеньяско

Что нужно знать о Пуэрто-Пеньяско: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пуэрто-Пеньяско
11:2119
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаПуэрто-Пеньяско
По-английскиPuerto Penasco
Население города56 756 чел.
АэропортПуэрто-Пеньяско PPE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Hermosillo
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Пуэрто-Пеньяско на карте