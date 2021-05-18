Всё о Салина-Крусе

Полезная информация о Салина-Крусе

Что нужно знать о Салина-Крусе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Салина-Крусе
15:5320
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаСалина-Крус
По-английскиSalina Cruz
Население города76 596 чел.
АэропортЗалина-Крус SCX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота54 м. от уровня моря

Где находится Салина-Крус на карте