Полезная информация о Салина-Крусе
Что нужно знать о Салина-Крусе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Салина-Крусе
15:5320
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Салина-Крус
|По-английски
|Salina Cruz
|Население города
|76 596 чел.
|Аэропорт
|Залина-Крус SCX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|54 м. от уровня моря