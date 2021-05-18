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Полезная информация о Салтилло

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Местное время в Салтилло
15:5325
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаСалтилло
По-английскиSaltillo
Столица регионаСалтилло является столицей региона
Население города709 671 чел.
АэропортСальтильо SLW
Часовой поясAmerica/Monterrey
Средняя высота1 592 м. от уровня моря

Где находится Салтилло на карте

Салтилло фото города
Салтилло

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