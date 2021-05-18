Полезная информация о Салтилло
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Местное время в Салтилло
15:5325
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Салтилло
|По-английски
|Saltillo
|Столица региона
|Салтилло является столицей региона
|Население города
|709 671 чел.
|Аэропорт
|Сальтильо SLW
|Часовой пояс
|America/Monterrey
|Средняя высота
|1 592 м. от уровня моря
Где находится Салтилло на карте
Салтилло