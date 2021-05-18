Полезная информация о Сан-Хосе-дель-Кабо
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Местное время в Сан-Хосе-дель-Кабо
14:5331
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Сан-Хосе-дель-Кабо
|По-английски
|San Jose del Cabo
|Население города
|69 788 чел.
|Аэропорт
|Лос-Кабос SJD
|Часовой пояс
|America/Mazatlan
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря
Где находится Сан-Хосе-дель-Кабо на карте
Сан-Хосе-дель-Кабо