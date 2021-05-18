Полезная информация о Сан-Луис-Потоси
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Местное время в Сан-Луис-Потоси
15:5337
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Сан-Луис-Потоси
|По-английски
|San Luis Potosi
|Столица региона
|Сан-Луис-Потоси является столицей региона
|Население города
|722 772 чел.
|Аэропорт
|Сан-Луис-Потоси SLP
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|1 875 м. от уровня моря
Где находится Сан-Луис-Потоси на карте
Сан-Луис-Потоси