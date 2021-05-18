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Полезная информация о Сан-Луис-Потоси

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Местное время в Сан-Луис-Потоси
15:5337
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаСан-Луис-Потоси
По-английскиSan Luis Potosi
Столица регионаСан-Луис-Потоси является столицей региона
Население города722 772 чел.
АэропортСан-Луис-Потоси SLP
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота1 875 м. от уровня моря

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