Всё о Сьюдад-Виктории

Полезная информация о Сьюдад-Виктории

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Местное время в Сьюдад-Виктории
14:4529
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаСьюдад-Виктория
По-английскиCiudad Victoria
Столица регионаСьюдад-Виктория является столицей региона
Население города305 155 чел.
АэропортСьюдад-Виктория CVM
Часовой поясAmerica/Monterrey
Средняя высота318 м. от уровня моря

Где находится Сьюдад-Виктория на карте

Сьюдад-Виктория фото города
Сьюдад-Виктория

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