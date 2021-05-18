Полезная информация о Сьюдад-Виктории
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Местное время в Сьюдад-Виктории
14:4529
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Сьюдад-Виктория
|По-английски
|Ciudad Victoria
|Столица региона
|Сьюдад-Виктория является столицей региона
|Население города
|305 155 чел.
|Аэропорт
|Сьюдад-Виктория CVM
|Часовой пояс
|America/Monterrey
|Средняя высота
|318 м. от уровня моря
Где находится Сьюдад-Виктория на карте
Сьюдад-Виктория