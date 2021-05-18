Полезная информация о Тласкале
Что нужно знать о Тласкале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тласкале
22:1621
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Тласкала
|По-английски
|Tlaxcala
|Столица региона
|Тласкала является столицей региона
|Население города
|84 670 чел.
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|2 277 м. от уровня моря