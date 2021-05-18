Всё о Тласкале

Полезная информация о Тласкале

Что нужно знать о Тласкале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тласкале
22:1621
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаТласкала
По-английскиTlaxcala
Столица регионаТласкала является столицей региона
Население города84 670 чел.
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота2 277 м. от уровня моря

Где находится Тласкала на карте