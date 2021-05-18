Полезная информация о Самора-де-Идальго
Что нужно знать о Самора-де-Идальго: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Самора-де-Идальго
15:5355
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Самора-де-Идальго
|По-английски
|Zamora
|Население города
|141 627 чел.
|Аэропорт
|Замора ZMM (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|1 570 м. от уровня моря