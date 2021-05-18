Всё о Самора-де-Идальго

Полезная информация о Самора-де-Идальго

Что нужно знать о Самора-де-Идальго: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Самора-де-Идальго
15:5355
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаСамора-де-Идальго
По-английскиZamora
Население города141 627 чел.
АэропортЗамора ZMM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота1 570 м. от уровня моря

Где находится Самора-де-Идальго на карте