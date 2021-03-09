И если вам в ближайшее время предстоит лететь на самолете ✈️, то вы можете воспользоваться нашими несложными советами, чтобы сделать свой первый полет легким и комфортным

«Уважаемые пассажиры, пристегните ремни, мы взлетаем», — если вы никогда не слышали этой фразы, то вы новичок в путешествиях на самолете. И если вам в ближайшее время предстоит лететь на самолете, то вы можете воспользоваться нашими несложными советами, чтобы сделать свой первый полет легким и комфортным.

Многие авиакомпании при покупке билета на самолет предлагают своим клиентам выбрать посадочное место. У каждого из мест есть как свои преимущества, так и недостатки.

Главное не нервничать :)

Сидя у окна, вы сможете разглядеть проплывающие внизу пейзажи, однако вам будет сложно выбраться, чтобы сходить в туалет или обратиться к обслуживающему персоналу. Место возле прохода удобно для передвижения, однако будьте готовы к тому, что вы ничего не увидите из окна, и проходящие мимо другие пассажиры будут часто задевать вас сумками или продуктами. Места посередине лишены недостатков двух первых вариантов, но вы можете не комфортно себя чувствовать между двумя другими людьми.

Одевайтесь соответствующим образом

Даже если вы уезжаете из жарких мест, в самолете может быть включен климат-контроль, и будет довольно прохладно. Поэтому возьмите с собой легкую куртку или свитер. По той же причине лучше одеть длинные брюки или джинсы, а не шорты или юбку. Имейте в виду, что вам придется провести длительное время в одном положении, поэтому одежда должна быть комфортной и достаточно свободной. На ноги лучше обуть удобную обувь с нескользящей подошвой.

Обеспечьте себя развлечениями в полете

Если что, дисплеи в спинках бывают только на самолётах для дальних дистанций

Многие авиакомпании предлагают своим пассажирам просмотр фильмов, однако не следует рассчитывать на то, что показываемые фильмы будут вам интересны. Возьмите с собой увлекательную книгу, электронную игру и mp3-плеер с любимой музыкой, чтобы разбавить скуку.

Возьмите необходимые и нужные предметы в качестве ручной клади

В полете у вас не будет доступа к вашему багажу, поэтому убедитесь, что предметы первой необходимости у вас при себе. Это могут быть ваши обычные лекарства, контактные линзы, если вы ими пользуетесь. Также следует взять с собой жевательную резинку или сосательные конфеты, чтобы побороть тошноту и заложенность ушей.

Багажное отделение для ручной клади