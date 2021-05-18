Полезная информация о Бельцах
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Местное время в Бельцах
21:2154
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇩 Молдавия
|Название города
|Бельцы
|По-английски
|Balti
|Столица региона
|Бельцы является столицей региона
|Население города
|125 000 чел.
|Аэропорт
|Бельцы BZY
|Часовой пояс
|Europe/Chisinau
|Средняя высота
|110 м. от уровня моря
Где находится Бельцы на карте
Бельцы