Полезная информация о Бельцах

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Местное время в Бельцах
21:2154
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇩 Молдавия
Название городаБельцы
По-английскиBalti
Столица регионаБельцы является столицей региона
Население города125 000 чел.
АэропортБельцы BZY
Часовой поясEurope/Chisinau
Средняя высота110 м. от уровня моря

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