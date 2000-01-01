Все экскурсии в Кишиневе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кишиневе – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от $75. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кишиневе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Молдавии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
$75
за 1-3 чел.
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
винные подвалы Милешты Мичь
любое удобное для клиента
Индивидуальная экскурсия
2ч
$75
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы
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Расписание гибкое
Индивидуальная экскурсия
2ч
$80
за 1-3 чел.
любое удобное клиенту
Индивидуальный тур
2д 12ч
$190
за 1-3 чел.
Тур c проживанием в Кишиневе - Криково (винные подвалы) - Старый Орхей
экскурсии по Молдове, Украине, Средневековая Трансельвания Румыния
расписание гибкое для удобства туриста