Далеко за пределами границы республики известна, признана и любима продукция Комбината Качественных Вин «MILEŞTII MICI», самое старое место хранения «священных напитков». Место, которое хранит прелесть Милештий Мичь.

«Следы истории» чувствуются повсюду. Специфичным раритетом является торжественная каменная бочка на постаменте при входе в комбинат. Именно эта бочка на протяжении многих лет привнесла естественную силу дуба в замечательное вино 🍷 «Cabernet».