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Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Кишинева
винные подвалы Милешты Мичь
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Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией

Что вы увидите

  • винные подвалы Милешты Мичь
Далеко за пределами границы республики известна, признана и любима продукция Комбината Качественных Вин «MILEŞTII MICI», самое старое место хранения «священных напитков». Место, которое хранит прелесть Милештий Мичь.
«Следы истории» чувствуются повсюду. Специфичным раритетом является торжественная каменная бочка на постаменте при входе в комбинат. Именно эта бочка на протяжении многих лет привнесла естественную силу дуба в замечательное вино 🍷 «Cabernet».
Что входит
  • экскурсия
  • дигустация
  • водитель с автомобилем
  • гид
Что не входит
  • питания
Начало и место завершения
🚩 удобное для туристов
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей П.
Алексей П.
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