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Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Кишинева
Узнайте больше про Кишинев! Проведите свободное время интересно и с пользой! Мы рады предложить вам тур по городу Кишинев.

С гидом и на комфортабельном автомобили
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Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!

Что вы увидите

  • Центр города - памятник Штефан чел Маре
  • Водонапорная башня
  • Национальный музей изобразительных искусств
  • Парк "Аллея Классиков"
  • Центральный Собор
  • Триумфальная Арка
  • Театр Оперы и Балета
  • Историческое здание мэрии
  • Пешеходная улица

Это тур по центру города, где вы посетите следующие объекты:

  • Центр города - памятник Штефан чел Маре;
  • Водонапорную башню;
  • Национальный музей 🖼 изобразительных искусств;
  • Парк "Аллея Классиков";
  • Центральный Собор;
  • Триумфальная Арка;
  • Театр Оперы и Балета;
  • Историческое здание мэрии;
  • Пешеходная улица.
Что входит
  • Гид
  • водитель с персональным автомобилем
Что не входит
  • Вход в музеи
Начало
🚩 По желанию клиента водитель встретит по адрессу
Место завершения
🏁 По желанию клиента
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей П.
Алексей П.
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