Что вы увидите
- Центр города - памятник Штефан чел Маре
- Водонапорная башня
- Национальный музей изобразительных искусств
- Парк "Аллея Классиков"
- Центральный Собор
- Триумфальная Арка
- Театр Оперы и Балета
- Историческое здание мэрии
- Пешеходная улица
Это тур по центру города, где вы посетите следующие объекты:
- Центр города - памятник Штефан чел Маре;
- Водонапорную башню;
- Национальный музей 🖼 изобразительных искусств;
- Парк "Аллея Классиков";
- Центральный Собор;
- Триумфальная Арка;
- Театр Оперы и Балета;
- Историческое здание мэрии;
- Пешеходная улица.
Что входит
- Гид
- водитель с персональным автомобилем
Начало
🚩 По желанию клиента водитель встретит по адрессу
Место завершения
🏁 По желанию клиента
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей П.
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Алексей П. проводит ещё 3 экскурсии