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" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Кишинева
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
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" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!

Что вы увидите

  • винные подвалы комплекса Крикого
Подвалы Крикова это бывшие шахты строительного камня, возникшие в результате исторической горнодобывающей деятельности данных мест. Много зданий Крикова, Кишинева, Бельца и других городов Республики Молдова были построены из известняка, который добывался именно здесь. Некоторые ответвления раскопок еще продолжают работать, так что этот огромный подземный город 🏙️ продолжает расти!
Что входит
  • транспорт
  • гид
  • дигустация под запрос
Начало и место завершения
🚩 любое удобное для туриста
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!
" CRICOVO " Винные подвалы - экскурсия + трансфер !!!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей П.
Алексей П.
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Алексей П. проводит ещё 3 экскурсии

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