Подвалы Крикова это бывшие шахты строительного камня, возникшие в результате исторической горнодобывающей деятельности данных мест. Много зданий Крикова, Кишинева, Бельца и других городов Республики Молдова были построены из известняка, который добывался именно здесь. Некоторые ответвления раскопок еще продолжают работать, так что этот огромный подземный город 🏙️ продолжает расти!