Подвалы Крикова это бывшие шахты строительного камня, возникшие в результате исторической горнодобывающей деятельности данных мест. Много зданий Крикова, Кишинева, Бельца и других городов Республики Молдова были построены из известняка, который добывался именно здесь. Некоторые ответвления раскопок еще продолжают работать, так что этот огромный подземный город 🏙️ продолжает расти!
Что входит
транспорт
гид
дигустация под запрос
Начало и место завершения
🚩 любое удобное для туриста
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.