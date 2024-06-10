Индивидуальная
2 часа
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Начало: Удобное для туристов
Расписание: любое удобное для клиента
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы
Начало: По желанию клиента водитель встретит по адрессу
Расписание: Расписание гибкое
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $75 за человека
Индивидуальная
2 часа
«CRICOVO» Винные подвалы - экскурсия + трансфер!!
Начало: Любое удобное для туриста
Расписание: любое удобное клиенту
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $80 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кишиневу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Кишиневу в июне 2024
Сейчас в Кишиневе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 80.
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