читать дальше как оказалось ничего и не видела. Спасибо Ларе за открытие этого маленького княжества. Нам понравилась структура прогулки и ее организация. Смело рекомендую 👍🏻

Лара - отличный экскурсовод, подходящий к работе с душой и любовью. Я была в Монако больше 10 лет назад, но