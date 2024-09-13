2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в княжество Монако: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Начало: У церкви святой Девоты
Завтра в 09:00
31 дек в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья из Монако
Посетить города Французской ривьеры, заглянуть на парфюмерную фабрику и насладиться лучшими видами
Начало: На границе Франции и Монако
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
31 дек в 09:45
€149 за человека
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
За один день вы посетите 9 городов Лазурного побережья! Откройте для себя Княжество Монако, мир кино в Каннах и ароматы Фрагонар в Эзе
Начало: Экскурсии на границе Франции и Монако
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
31 дек в 09:45
€249 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика13 сентября 2024Отличная экскурсия по солнечному Монако! Лара, обаятельная и общительная девушка, хорошо знает историю государства.
- ООльга1 апреля 2024Лара - отличный экскурсовод, подходящий к работе с душой и любовью. Я была в Монако больше 10 лет назад, но
- KKaterina10 августа 2023Мы просто в восторге и от экскурсии и от Монако и от Лары! Самый классный гид, которого я только встречала! Очень воспитанная, позитивная, деликатная, умная и просто нереально классная! Рекомендую 100%
Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Монако в декабре 2024
Сейчас в Монако в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 149 до 257. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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