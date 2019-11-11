1 отзыв оставили туристы

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Добро пожаловать в княжество Монако!

Посетить знаковые места города-государства и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у церкви святой Девоты
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Лара
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Лара – Гид в Монако
Монако — удивительное место, покрытое множеством слухов и тайн.

Вы услышите его необычайную историю 📖, увидите главные достопримечательности 🏛️ и тайные уголки и насладитесь шикарными пейзажами.

Я помогу вам раскрыть мир княжества с разных сторон и ощутить его самобытный колорит.
Добро пожаловать в княжество Монако!
Добро пожаловать в княжество Монако!

Что вас ожидает

Все «визитные карточки» Монако
Мы встретимся на выходе из вокзала, у очаровательной часовни святой Девоты. Далее отправимся в историческую часть города, где вы рассмотрите величественный Кафедральный собор святого Николая, действующую церковь и усыпальницу династии Гримальди. А также дворец, в котором по сей день живет семья князя Альбера II. Следом мы переместимся в самый густонаселенный район города — Монте Карло. Вы узнаете, чье имя он носит, заглянете в легендарное казино и услышите его занимательную историю. В завершение я покажу один из участков трассы Формула 1 — самый опасный и, в то же время, самый медленный.

Монако изнутри
Вы узнаете все самые интересные факты о Монако: какой след Коко Шанель оставила в казино Монте Карло, каким образом один из князей увеличил территорию крошечного государства на 25 гектаров, сколько километров Монако имеет право «взять» у Средиземного моря и где находится крупнейший винный погреб мира. А еще: почему тюрьма Монако считается самой комфортной в мире и сколько стоит 1 день проживания заключенного, каким станет город в 2025 году и сколько квадратных метров должно строиться в княжестве каждые 10 лет, чтобы поддерживать его существование.

Организационные детали

  • Если вам сложно самостоятельно добраться до Монако, я могу предложить трансфер из вашего отеля в Ницце и обратно. Стоимость — 100 евро.
  • Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям.
Добро пожаловать в княжество Монако!
Добро пожаловать в княжество Монако!
Добро пожаловать в княжество Монако!
Добро пожаловать в княжество Монако!
Добро пожаловать в княжество Монако!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у церкви святой Девоты.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лара
Лара
Здравствуйте! Меня зовут Лара. Мне 30 лет, из которых первые 20 я прожила в Москве, а следующие 10 во Франции, на Лазурном берегу. За это время я изучила и полюбила этот регион, он стал для меня родным. Кроме того, меня обогатила новыми знаниями моя многонациональная семья. А степень магистра и опыт работы в области туризма помогли найти свое призвание — сегодня я с энтузиазмом знакомлю путешественников с потрясающими местами, занимательными фактами и обыденной жизнью местного населения.
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1 отзыв оставили туристы

11 ноября 2019
Огромное спасибо за экскурсию в Монако. Очень содержательно и интересно!

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