1 отзыв оставили туристы

разных сторон и ощутить его самобытный колорит. В ходе экскурсии вы посетите исторические и культурные памятники, узнаете интересные факты о знаменитых личностях и событиях, связанных с Монако, и увидите знаменитую трассу Формулы 1. Увлекательное путешествие по княжеству Монако подарит вам незабываемые впечатления и новые знания

Описание экскурсии

Все «визитные карточки» Монако

Мы встретимся на выходе из вокзала, у очаровательной часовни святой Девоты. Далее отправимся в историческую часть города, где вы рассмотрите величественный Кафедральный собор святого Николая, действующую церковь и усыпальницу династии Гримальди. А также дворец, в котором по сей день живет семья князя Альбера II. Следом мы переместимся в самый густонаселенный район города — Монте Карло. Вы узнаете, чье имя он носит, заглянете в легендарное казино и услышите его занимательную историю. В завершение я покажу один из участков трассы Формула 1 — самый опасный и, в то же время, самый медленный.

Монако изнутри

Вы узнаете все самые интересные факты о Монако: какой след Коко Шанель оставила в казино Монте Карло, каким образом один из князей увеличил территорию крошечного государства на 25 гектаров, сколько километров Монако имеет право «взять» у Средиземного моря и где находится крупнейший винный погреб мира. А еще: почему тюрьма Монако считается самой комфортной в мире и сколько стоит 1 день проживания заключенного, каким станет город в 2025 году и сколько квадратных метров должно строиться в княжестве каждые 10 лет, чтобы поддерживать его существование.

Организационные детали