1 отзыв оставили туристы

Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Монако - удивительное место, покрытое множеством слухов и тайн.
Вы услышите его необычайную историю, увидите главные достопримечательности и тайные уголки и насладитесь шикарными пейзажами. Я помогу вам раскрыть мир княжества с читать дальшеуменьшить
разных сторон и ощутить его самобытный колорит. В ходе экскурсии вы посетите исторические и культурные памятники, узнаете интересные факты о знаменитых личностях и событиях, связанных с Монако, и увидите знаменитую трассу Формулы 1. Увлекательное путешествие по княжеству Монако подарит вам незабываемые впечатления и новые знания
Апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь - лучшие месяцы для посещения Монако. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями и получить максимум впечатлений от экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кафедральный собор святого Николая
Дворец князя Альбера II
Казино Монте Карло
Участок трассы Формула 1
Описание экскурсии
Все «визитные карточки» Монако
Мы встретимся на выходе из вокзала, у очаровательной часовни святой Девоты. Далее отправимся в историческую часть города, где вы рассмотрите величественный Кафедральный собор святого Николая, действующую церковь и усыпальницу династии Гримальди. А также дворец, в котором по сей день живет семья князя Альбера II. Следом мы переместимся в самый густонаселенный район города — Монте Карло. Вы узнаете, чье имя он носит, заглянете в легендарное казино и услышите его занимательную историю. В завершение я покажу один из участков трассы Формула 1 — самый опасный и, в то же время, самый медленный.
Монако изнутри
Вы узнаете все самые интересные факты о Монако: какой след Коко Шанель оставила в казино Монте Карло, каким образом один из князей увеличил территорию крошечного государства на 25 гектаров, сколько километров Монако имеет право «взять» у Средиземного моря и где находится крупнейший винный погреб мира. А еще: почему тюрьма Монако считается самой комфортной в мире и сколько стоит 1 день проживания заключенного, каким станет город в 2025 году и сколько квадратных метров должно строиться в княжестве каждые 10 лет, чтобы поддерживать его существование.
Организационные детали
Если вам сложно самостоятельно добраться до Монако, я могу предложить трансфер из вашего отеля в Ницце и обратно. Стоимость — 100 евро.
Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви святой Девоты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лара — ваш гид в Монако
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 460 туристов
Я лицензированный гид и с 2010 г. живу на Лазурном Берегу. За это время я изучила и полюбила этот регион, он стал для меня родным. Именно здесь я получила степень читать дальшеуменьшить
магистра по туризму и неоценимый опыт работы в департаменте туризма города Ниццы. Кроме того, моя многонациональная семья обогатила меня новыми знаниями.
Всё это помогло мне найти свое призвание — сегодня я с энтузиазмом знакомлю путешественников с потрясающими местами, культурой Франции, занимательными фактами и раскрываю секреты обыденной жизни местного населения.
Если вы ищете нескучные, живые, экскурсии обязательно записывайтесь ко мне!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Лара очень интересно и понятно рассказала про Монте-Карло. Было комфортно и увлекательно и взрослым, и детям!
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Роман
Отличная экскурсия по Монако у нас получилась! Посмотрели основные достопримечательности и узнали много новой информации. Все благодаря нашему прекрасному гиду. Лара превзошла все ожидания. Спасибо!!!
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Наталья
Хочу выразить огромную благодарность Ларе за незабываемую экскурсию по Монако и Монте-Карло! С первой минуты стало понятно, что мы в надёжных и увлечённых руках. Лара не только отлично ориентируется в читать дальшеуменьшить
истории и архитектуре этих удивительных мест, но и умеет рассказывать интересно, живо и с душой.
Поездка на машине позволила увидеть больше, чем стандартные маршруты: были уютные панорамные точки. Лара подстраивалась под наш ритм, делилась интересными фактами и историями. Благодаря ей мы увидели Монако не только как роскошный город, но и как место с характером, культурой и историей.
От всей души рекомендую экскурсию с Ларой всем, кто хочет по-настоящему почувствовать атмосферу Лазурного берега!
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О
Ольга
Лара, прекрасная эрудированная девушка и отличный гид! Забрала нас от отеля и время экскурсии пролетело незаметно, очень было интересно и познавательно!!! Будем рекомендовать ее и сами с удовольствием еще с ней будем бронировать экскурсии!
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P
Parviz
Экскурсия с Ларой по Монако и Монте-Карло была просто великолепной! Лара — замечательный гид, которая с большой любовью и увлечением рассказывает о каждом уголке княжества. Благодаря ей мы узнали множество читать дальшеуменьшить
интересных фактов об истории Монако, семье Гримальди и легендарном казино Монте-Карло. Маршрут был идеально продуман — от старого города и дворца до набережной и гоночной трассы Формулы-1. Отдельное спасибо за доброжелательную атмосферу и внимание к деталям — день прошёл незабываемо! Настоятельно рекомендуем экскурсию с Ларой всем, кто хочет по-настоящему почувствовать дух Монако.
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Ирина
Отличный гид, открытая и светлая девушка, нескучно, замечательно и с пользой проведённые 2,5 часа. Узнали много нового и интересного.
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