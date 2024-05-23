Е Екатерина

Я провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. на экскурсии я была в этот день одна и она все же состоялась. Спасибо организаторам! Элина - замечательный гид. Мне было очень легко и интересно.