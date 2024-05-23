1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Монако: экскурсия по главным достопримечательностям
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Монако, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а прогулка на кораблике оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€35 за человека
Мини-группа
4 часа
Из Ниццы в бесподобный Монако: культурное путешествие и знакомство с историей
Погрузитесь в великолепие Монако: от кафедрального собора до трассы Формулы-1. Эта экскурсия раскроет все тайны княжества
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00
11 июня в 15:00
13 июня в 10:00
€118 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия в Монако: Гламур и роскошь моего Княжества
Групповая экскурсия по Княжеству Монако - это роскошное путешествие по самым красивым местам Лазурного побережья. Почувствуйте себя Принцем или Принцессой
Начало: Плясе д’Арм-Place d’Arme
Расписание: по понедельникам в 9:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€62 за человека
Мини-группа
5 часов
Экскурсия по Лазурному берегу: от Ниццы до Монако с посещением Эза
Погрузитесь в атмосферу Лазурного берега: от средневековых улочек Эза до роскошного Монако и его знаменитого Монте Карло
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €179 за человека
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия: Канны, Антибы, Сен-Поль-де-Ванс - в глазах звезд
Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией по знаменитым Каннам, живописным Антибам и средневековому Сен-Поль-де-Ванс
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от €159 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина23 мая 2024Я провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. на экскурсии я была в этот день одна и она все же состоялась. Спасибо организаторам! Элина - замечательный гид. Мне было очень легко и интересно.
- AAndrey31 января 2024Прекрасная экскурсия! Наш гид Элина была отлично осведомлена об истории, традициях и светской жизни Монако. Маршрут был замечательным - со множеством красивых обзорных площадок и знаковых мест. Огромное спасибо!
- EEvgenia15 декабря 2023Прекрасная, познавательная экскурсия. Лариса - душевный человек, профессионал своего дела! Было очень приятно получить это опыт. Мы всем настоятельно рекомендуем!
- AAndrey10 мая 2023Мария провела для нас с женой прекрасную экскурсию! Она началась с момента, когда мы сели в поезд в Ницце. Сама
- ИИлья22 апреля 2023Очень приятно было погулять и послушать интересные истории про русскую Францию
Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Групповые»
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