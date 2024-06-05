Индивидуальные экскурсии в Монако с личным гидом

Найдено 22 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Монако на русском языке, цены от €144, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монако по следам «Орла и решки»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
16 июня в 10:00
19 июня в 10:00
159 за всё до 7 чел.
С Монако на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия С Монако на «ты»: культура, история, искусство
Погрузитесь в мир красоты и истории Монако, посетив его знаковые места и произведения искусства в компании опытного гида
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
167 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Монако
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
от 150 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в княжество Монако
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Добро пожаловать в княжество Монако: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Начало: У церкви святой Девоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
257 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Лазурному Берегу
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие по Лазурному Берегу: от Ниццы до Антибов
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по живописному Лазурному Берегу. Вас ждут уникальные города и незабываемые впечатления
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
689 за всё до 8 чел.
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по гламурному Монако: Путешествие в мир роскоши
Почувствуйте атмосферу роскоши вечернего Монако, где история встречается с гламуром на каждом шагу. Это путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: В порту Геркулес
13 июня в 19:30
14 июня в 19:30
256 за всё до 3 чел.
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции: от Монако до Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Монако, Эза, Ниццы и других жемчужин Ривьеры
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
720 за всё до 4 чел.
Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
Индивидуальная
5 часов
Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
Расписание: по запросу
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Величие Княжества Монако
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Величие Княжества Монако
Монако - единственное государство, где военный оркестр численнее армии. Узнайте больше на нашей индивидуальной экскурсии
Начало: Генуя. или по согласию с туристами другое место
Расписание: зима,весна,лето,осень, в любой день по предварительной записи не менее 3х дней
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
450 за всё до 4 чел.
Монако - Гламур и роскошь моего Княжества
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Монако - Гламур и роскошь моего Княжества: Эксклюзивное путешествие
Почувствуйте себя частью средиземноморской сказки в самом роскошном уголке мира - Княжестве Монако
Начало: Плясе д’Арм-Place d’Arme
Расписание: по договоренности, ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Самая романтическая экскурсия по лавандовым полям Прованса
Индивидуальная
10 часов
Романтическое путешествие по лавандовым полям Прованса: впечатления и фото
Погрузитесь в атмосферу любви и красоты на экскурсии по лавандовым полям Прованса. Яркие краски и великолепные пейзажи ждут вас
Начало: Place Massena 06300 Nice France
Расписание: Ежедневно. Время оговаривается
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
800 за всё до 5 чел.
Бордигера и Дольчеаква: любимые места Клода Моне
Индивидуальная
7 часов
Бордигера и Дольчеаква: путешествие по следам Клода Моне в Монако
Погрузитесь в мир искусства и истории, следуя путями Клода Моне в Бордигере и Дольчеакве. Откройте уникальные красоты Лигурии
Расписание: по запросу
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Ницца и город Эз-Виллаж
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Ниццу и Эз-Виллаж: Панорамные виды и создание парфюма
Погрузитесь в мир французской ривьеры с экскурсией из Монако. От Замковой горы до создания собственного аромата - впечатления незабываемы
Расписание: по запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Сказочное Княжество Монако
Индивидуальная
5 часов
Сказочное Княжество Монако: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по княжеству Монако - это шанс окунуться в атмосферу роскоши и истории, посетить знаковые места и узнать удивительные факты
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
450 за всё до 4 чел.
Сан-Ремо: город цветов и итальянских песен
Индивидуальная
6 часов
Сан-Ремо: город цветов, итальянских песен и архитектурных шедевров
Насладитесь красотой Сан-Ремо: знаменитые отели, исторические виллы и панорамные виды на город ждут вас на этой экскурсии
Расписание: по запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Из Монако в Канны
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Каннам из Монако: личный гид и уникальный маршрут
Подарите себе путешествие мечты с индивидуальной экскурсией из Монако в Канны. Гибкий маршрут, личный гид и впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 330 за всё до 4 чел.
Княжество Себорга и Сан-Ремо
Индивидуальная
7 часов
Княжество Себорга и Сан-Ремо: индивидуальная экскурсия
Путешествие по старинным улочкам Себорги и культурным достопримечательностям Сан-Ремо. Узнайте историю, насладитесь видами и получите уникальные впечатления
Расписание: по запросу
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Сен-Поль-де-Ванс
Индивидуальная
4 часа
Сен-Поль-де-Ванс: средневековая деревня и живая галерея искусства на Лазурном побережье
Погрузитесь в атмосферу средневековья и искусства в Сен-Поль-де-Ванс. Прогулка по живописным улочкам, каменные фасады и галереи ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 280 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Ницце, Эз и Монако, Монте Карло
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Ницце, Эзу и Монако: панорамы и архитектура
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Ницце, Эзу и Монако. Откройте для себя культурное наследие и неповторимые пейзажи
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
399 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Лазурному берегу: Канны, Антибы, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в атмосферу роскоши, искусства и истории с индивидуальной экскурсией по знаменитым городам Лазурного берега
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
399 за всё до 8 чел.
Вкус Прованса
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Вкус Прованса: от парфюмерии до виноградников Лазурного берега
Погрузитесь в ароматы и вкусы Прованса с уникальной экскурсией, включающей дегустацию вина и посещение знаменитых мест
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
499 за всё до 7 чел.
Гламурный тур по Монте-Карло (18+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Гламурный тур по Монте-Карло (18+): роскошь и интриги
Погрузитесь в мир роскоши и пикантных историй Монте-Карло. Узнайте о знаменитых местах, шефах и тайнах княжества
Начало: Возле Казино Монте-Карло
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
160144 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асель
    5 июня 2024
    С Монако на «ты»
    Элина отличный гид, много знает о Монако, Франции, очень подготовленная к любым вопросам, рассказывает интересные факты/истории из жизни знаменитых людей. Мы провели время с Элиной очень интересно и познавательно, всем рекомендую.
  • Н
    Нататия
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Монако
    Замечательная обзорная экскурсия по Монако. Лариса прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает, ответила на все интересующие нас вопросы, очень удобный и
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    продуманный маршрут. Отдельное спасибо Ларисе за ее терпение и понимание (наши друзья опоздали, но нам удалось все посмотреть и ничего не упустить). Это был прекрасный день в Монако! Желаю Ларисе удачи и более пунктуальных экскурсантов:)

  • М
    Максим
    7 мая 2024
    С Монако на «ты»
    Отлично организованная и проведенная экскурсия! Спасибо большое Динаре за интересный и познавательный день! Однозначно рекомендую!!!
  • Л
    Лена
    29 апреля 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Очень понравилась экскурсия👍😍
  • D
    Dilek
    8 апреля 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Полина - великолепный гид! Мы постоянно путешествуем с семьей, но Полина превзошла все мои ожидания! Харизматичная, яркая, с интересным рассказом, организовала
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    даже поездку на лодке, смогла заинтересовать даже скучающих подростков, кто устал от туров в целом и вообще за весь день. Интересный факт: Полина отлично говорит на Английском и провела экскурсию на двух языках- русский для нас с мужем и Английский нашим детям (они американцы и говорят на Английском) В общем, рекомендую на все 100% Жалею лишь об одном, что Ниццу посмотрели с другим гидом! Полина спасибо еще раз♥️ П. с. Ах да, еще она была всегда на связи и давала рекомендации по ресторанам

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Лара - отличный экскурсовод, подходящий к работе с душой и любовью. Я была в Монако больше 10 лет назад, но
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    как оказалось ничего и не видела. Спасибо Ларе за открытие этого маленького княжества. Нам понравилась структура прогулки и ее организация. Смело рекомендую 👍🏻

  • И
    Инга
    1 марта 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Провели прекрасно время экскурсоводом Полиной, отличная интересная программа, были с подростками, которым тоже все понравилось. Рекомендую!!
    Провели прекрасно время экскурсоводом Полиной, отличная интересная программа, были с подростками, которым тоже все понравилось. Рекомендую!!
  • В
    Виталий
    1 февраля 2024
    С Монако на «ты»
    Все отлично
  • K
    Katerina
    10 августа 2023
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Мы просто в восторге и от экскурсии и от Монако и от Лары! Самый классный гид, которого я только встречала! Очень воспитанная, позитивная, деликатная, умная и просто нереально классная! Рекомендую 100%
  • И
    Ирина
    17 июля 2023
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Отличный гид, открытая и светлая девушка, нескучно, замечательно и с пользой проведённые 2,5 часа. Узнали много нового и интересного.
    Отличный гид, открытая и светлая девушка, нескучно, замечательно и с пользой проведённые 2,5 часа. Узнали много нового и интересного

Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Монако по следам «Орла и решки»
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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Монако в июне 2024
Сейчас в Монако в категории "Индивидуальные" можно забронировать 22 экскурсии от 144 до 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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