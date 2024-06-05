1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
16 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€159 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия С Монако на «ты»: культура, история, искусство
Погрузитесь в мир красоты и истории Монако, посетив его знаковые места и произведения искусства в компании опытного гида
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в княжество Монако: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Начало: У церкви святой Девоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Лазурному Берегу: от Ниццы до Антибов
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по живописному Лазурному Берегу. Вас ждут уникальные города и незабываемые впечатления
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€689 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по гламурному Монако: Путешествие в мир роскоши
Почувствуйте атмосферу роскоши вечернего Монако, где история встречается с гламуром на каждом шагу. Это путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: В порту Геркулес
13 июня в 19:30
14 июня в 19:30
€256 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции: от Монако до Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Монако, Эза, Ниццы и других жемчужин Ривьеры
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€720 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Расписание: по запросу
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Величие Княжества Монако
Монако - единственное государство, где военный оркестр численнее армии. Узнайте больше на нашей индивидуальной экскурсии
Начало: Генуя. или по согласию с туристами другое место
Расписание: зима,весна,лето,осень, в любой день по предварительной записи не менее 3х дней
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Монако - Гламур и роскошь моего Княжества: Эксклюзивное путешествие
Почувствуйте себя частью средиземноморской сказки в самом роскошном уголке мира - Княжестве Монако
Начало: Плясе д’Арм-Place d’Arme
Расписание: по договоренности, ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Романтическое путешествие по лавандовым полям Прованса: впечатления и фото
Погрузитесь в атмосферу любви и красоты на экскурсии по лавандовым полям Прованса. Яркие краски и великолепные пейзажи ждут вас
Начало: Place Massena 06300 Nice France
Расписание: Ежедневно. Время оговаривается
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€800 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Бордигера и Дольчеаква: путешествие по следам Клода Моне в Монако
Погрузитесь в мир искусства и истории, следуя путями Клода Моне в Бордигере и Дольчеакве. Откройте уникальные красоты Лигурии
Расписание: по запросу
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Ниццу и Эз-Виллаж: Панорамные виды и создание парфюма
Погрузитесь в мир французской ривьеры с экскурсией из Монако. От Замковой горы до создания собственного аромата - впечатления незабываемы
Расписание: по запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сказочное Княжество Монако: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по княжеству Монако - это шанс окунуться в атмосферу роскоши и истории, посетить знаковые места и узнать удивительные факты
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сан-Ремо: город цветов, итальянских песен и архитектурных шедевров
Насладитесь красотой Сан-Ремо: знаменитые отели, исторические виллы и панорамные виды на город ждут вас на этой экскурсии
Расписание: по запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Каннам из Монако: личный гид и уникальный маршрут
Подарите себе путешествие мечты с индивидуальной экскурсией из Монако в Канны. Гибкий маршрут, личный гид и впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Княжество Себорга и Сан-Ремо: индивидуальная экскурсия
Путешествие по старинным улочкам Себорги и культурным достопримечательностям Сан-Ремо. Узнайте историю, насладитесь видами и получите уникальные впечатления
Расписание: по запросу
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сен-Поль-де-Ванс: средневековая деревня и живая галерея искусства на Лазурном побережье
Погрузитесь в атмосферу средневековья и искусства в Сен-Поль-де-Ванс. Прогулка по живописным улочкам, каменные фасады и галереи ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Ницце, Эзу и Монако: панорамы и архитектура
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Ницце, Эзу и Монако. Откройте для себя культурное наследие и неповторимые пейзажи
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€399 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Лазурному берегу: Канны, Антибы, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в атмосферу роскоши, искусства и истории с индивидуальной экскурсией по знаменитым городам Лазурного берега
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€399 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Вкус Прованса: от парфюмерии до виноградников Лазурного берега
Погрузитесь в ароматы и вкусы Прованса с уникальной экскурсией, включающей дегустацию вина и посещение знаменитых мест
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€499 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Гламурный тур по Монте-Карло (18+): роскошь и интриги
Погрузитесь в мир роскоши и пикантных историй Монте-Карло. Узнайте о знаменитых местах, шефах и тайнах княжества
Начало: Возле Казино Монте-Карло
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
160€144 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААсель5 июня 2024Элина отличный гид, много знает о Монако, Франции, очень подготовленная к любым вопросам, рассказывает интересные факты/истории из жизни знаменитых людей. Мы провели время с Элиной очень интересно и познавательно, всем рекомендую.
- ННататия4 июня 2024Замечательная обзорная экскурсия по Монако. Лариса прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает, ответила на все интересующие нас вопросы, очень удобный и
- ММаксим7 мая 2024Отлично организованная и проведенная экскурсия! Спасибо большое Динаре за интересный и познавательный день! Однозначно рекомендую!!!
- ЛЛена29 апреля 2024Очень понравилась экскурсия👍😍
- DDilek8 апреля 2024Полина - великолепный гид! Мы постоянно путешествуем с семьей, но Полина превзошла все мои ожидания! Харизматичная, яркая, с интересным рассказом, организовала
- ООльга1 апреля 2024Лара - отличный экскурсовод, подходящий к работе с душой и любовью. Я была в Монако больше 10 лет назад, но
- ИИнга1 марта 2024Провели прекрасно время экскурсоводом Полиной, отличная интересная программа, были с подростками, которым тоже все понравилось. Рекомендую!!
- ВВиталий1 февраля 2024Все отлично
- KKaterina10 августа 2023Мы просто в восторге и от экскурсии и от Монако и от Лары! Самый классный гид, которого я только встречала! Очень воспитанная, позитивная, деликатная, умная и просто нереально классная! Рекомендую 100%
- ИИрина17 июля 2023Отличный гид, открытая и светлая девушка, нескучно, замечательно и с пользой проведённые 2,5 часа. Узнали много нового и интересного.
Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Индивидуальные»
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