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Самая романтическая экскурсия по лавандовым полям Прованса

Таня М.
Таня М. – Гид из Монако
Самая романтическая экскурсия по лавандовым полям Прованса
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Самая романтическая экскурсия по лавандовым полям Прованса
Самая романтическая экскурсия по лавандовым полям Прованса

Что вы увидите

  • Лавандовые поля плато дё Валенсоль, Вердонский каньон, озеро Святого Креста, шикарные деревушки Люберона-Горд, Русийон, аббатство Сенанк
  • лавандовые поля Валенсоль
Лаванда-любовь моя:экскурсия на лавандовые поля Прованса
На самой популярной летней экскурсии 🧭 много романтики!
Лаванда стала почти синонимом Прованса... Эти яркие поля все хотят увидеть приезжая к нам в гости на Лазурный берег и Прованс... Мы выезжаем из Ниццы и это классно!
С вами вместе мы проедем по самым красивым полям Юга Франции. У вас будут великолепные фотографии 📸 с полей Валенсоль, Вердонского ущелья, озера Святого Креста и других местечек!
Рассказать нет смысла, к лаванде надо ехать!
Что входит
  • Путешествие по лавандовым полям с гидом
  • шофёром на транспортном средстве
Что не входит
  • Личные расходы, музеи-7-10€, дегустации -от 10€, ресторан в обеденный час-от 30€
  • Услуги фотографа
Начало и место завершения
🚩 Place Massena 06300 Nice France
Самая романтическая экскурсия по лавандовым полям Прованса
Самая романтическая экскурсия по лавандовым полям Прованса

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Таня М.
Таня М.
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