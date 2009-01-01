Лаванда-любовь моя:экскурсия на лавандовые поля Прованса

На самой популярной летней экскурсии 🧭 много романтики!

Лаванда стала почти синонимом Прованса... Эти яркие поля все хотят увидеть приезжая к нам в гости на Лазурный берег и Прованс... Мы выезжаем из Ниццы и это классно!

С вами вместе мы проедем по самым красивым полям Юга Франции. У вас будут великолепные фотографии 📸 с полей Валенсоль, Вердонского ущелья, озера Святого Креста и других местечек!

Рассказать нет смысла, к лаванде надо ехать!