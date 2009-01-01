Что вы увидите
- Лавандовые поля плато дё Валенсоль, Вердонский каньон, озеро Святого Креста, шикарные деревушки Люберона-Горд, Русийон, аббатство Сенанк
- лавандовые поля Валенсоль
Лаванда-любовь моя:экскурсия на лавандовые поля Прованса
На самой популярной летней экскурсии 🧭 много романтики!
Лаванда стала почти синонимом Прованса... Эти яркие поля все хотят увидеть приезжая к нам в гости на Лазурный берег и Прованс... Мы выезжаем из Ниццы и это классно!
С вами вместе мы проедем по самым красивым полям Юга Франции. У вас будут великолепные фотографии 📸 с полей Валенсоль, Вердонского ущелья, озера Святого Креста и других местечек!
Рассказать нет смысла, к лаванде надо ехать!
Что входит
- Путешествие по лавандовым полям с гидом
- шофёром на транспортном средстве
Что не входит
- Личные расходы, музеи-7-10€, дегустации -от 10€, ресторан в обеденный час-от 30€
- Услуги фотографа
Начало и место завершения
🚩 Place Massena 06300 Nice France
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Таня М.
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Таня М. проводит ещё 2 экскурсии
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