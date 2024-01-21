Описание

Экскурсия в Грасс, Гурдон, Турретте-Сюр-Лу, Сен Поль де Венс Грасс Мировая столица парфюмерии. Вы посетите парфюмерную фабрику Molinard, которая имеет собственный музей и магазин готовой продукции. Гурдон Это старинная горная деревня, окруженная лавандовыми полями. Главной достопримечательностью является Замок 13 века. Турретте-Сюp-Лу «Деревня фиалок», где каждая улица похожа на художественную картину. Винная дегустация Вы посетите виноградник Лазурного берега, где изготавливают вина по традиционной технологии. Посещение и дегустация по желанию всего за 10-20 € с человека. Сан Поль де Венс Побродите по улицам города мастеров и художников. Ведь здесь жили такие знаменитости, как Пикассо, Матисс. А в гостинице «Золотая голубка» Вы сможете увидеть фотографии свадьбы Ив Монтана. Именно здесь он отмечал свое торжество.