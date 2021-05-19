Всё о Баруун-Урте

Полезная информация о Баруун-Урте

Что нужно знать о Баруун-Урте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Баруун-Урте
03:4535
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇳 Монголия
Название городаБаруун-Урт
По-английскиBaruun-Urt
Столица регионаБаруун-Урт является столицей региона
Население города15 805 чел.
АэропортBaruun-Urt UUN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Choibalsan
Средняя высота991 м. от уровня моря

Где находится Баруун-Урт на карте