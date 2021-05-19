Полезная информация о Баруун-Урте
Что нужно знать о Баруун-Урте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Баруун-Урте
03:4535
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇳 Монголия
|Название города
|Баруун-Урт
|По-английски
|Baruun-Urt
|Столица региона
|Баруун-Урт является столицей региона
|Население города
|15 805 чел.
|Аэропорт
|Baruun-Urt UUN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Choibalsan
|Средняя высота
|991 м. от уровня моря