Полезная информация о Булгане

Что нужно знать о Булгане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Булгане
02:2218
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇳 Монголия
Название городаБулган
По-английскиBulgan
Столица регионаБулган является столицей региона
Население города17 348 чел.
АэропортBulgan UGA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Ulaanbaatar
Средняя высота1 204 м. от уровня моря

Где находится Булган на карте