Полезная информация о Ховде
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Местное время в Ховде
02:4542
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇳 Монголия
|Название города
|Ховд
|По-английски
|Khovd
|Столица региона
|Ховд является столицей региона
|Население города
|30 500 чел.
|Аэропорт
|Ховд HVD
|Часовой пояс
|Asia/Hovd
|Средняя высота
|1 395 м. от уровня моря
Где находится Ховд на карте
Ховд