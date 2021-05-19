Полезная информация о Ховде

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Местное время в Ховде
02:4542
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇳 Монголия
Название городаХовд
По-английскиKhovd
Столица регионаХовд является столицей региона
Население города30 500 чел.
АэропортХовд HVD
Часовой поясAsia/Hovd
Средняя высота1 395 м. от уровня моря

Где находится Ховд на карте

Ховд фото города
Ховд

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