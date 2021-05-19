Полезная информация о Мурэн

Что нужно знать о Мурэн: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мурэн
04:5414
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇳 Монголия
Название городаМурэн
По-английскиMoron
Столица регионаМурэн является столицей региона
Население города27 690 чел.
АэропортMoron MXV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Ulaanbaatar
Средняя высота1 280 м. от уровня моря

Где находится Мурэн на карте