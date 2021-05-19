Полезная информация о Мурэн
Что нужно знать о Мурэн: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мурэн
04:5414
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇳 Монголия
|Название города
|Мурэн
|По-английски
|Moron
|Столица региона
|Мурэн является столицей региона
|Население города
|27 690 чел.
|Аэропорт
|Moron MXV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Ulaanbaatar
|Средняя высота
|1 280 м. от уровня моря