Всё об Эрдэнэт

Полезная информация об Эрдэнэт

Что нужно знать об Эрдэнэт: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эрдэнэт
04:5420
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇳 Монголия
Название городаЭрдэнэт
По-английскиErdenet
Столица регионаЭрдэнэт является столицей региона
Население города79 647 чел.
АэропортErdenet ERT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Ulaanbaatar
Средняя высота1 307 м. от уровня моря

Где находится Эрдэнэт на карте