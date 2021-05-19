Полезная информация об Эрдэнэт
Что нужно знать об Эрдэнэт: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эрдэнэт
04:5420
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇳 Монголия
|Название города
|Эрдэнэт
|По-английски
|Erdenet
|Столица региона
|Эрдэнэт является столицей региона
|Население города
|79 647 чел.
|Аэропорт
|Erdenet ERT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Ulaanbaatar
|Средняя высота
|1 307 м. от уровня моря