Полезная информация о Бейре

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Местное время в Бейре
21:4548
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇿 Мозамбик
Название городаБейра
По-английскиBeira
Столица регионаБейра является столицей региона
Население города530 604 чел.
АэропортБейра BEW
Часовой поясAfrica/Maputo
Средняя высота6 м. от уровня моря

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