Полезная информация о Бейре
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Местное время в Бейре
21:4548
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇿 Мозамбик
|Название города
|Бейра
|По-английски
|Beira
|Столица региона
|Бейра является столицей региона
|Население города
|530 604 чел.
|Аэропорт
|Бейра BEW
|Часовой пояс
|Africa/Maputo
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Бейра на карте
Бейра