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Полезная информация о Мозамбике

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Флаг Мозамбика
Флаг Мозамбика
НазваниеМозамбик
Эмодзи флаг🇲🇿
Полное названиеРеспублика Мозамбик
По-английскиMozambique
СтолицаМапуту
ГородаСписок городов
ВалютаМозамбикский метикал
Площадь801 590 км²
Население26 423 623 чел.
Телефонный код+258
Код ISOMZ
Основной домен.MZ
Соседние страны🇿🇲 Замбия🇿🇼 Зимбабве🇲🇼 Малави🇹🇿 Танзания🇿🇦 ЮАР Эсватини

Где находится Мозамбик на карте

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