Полезная информация о Мозамбике
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Флаг Мозамбика
|Название
|Мозамбик
|Эмодзи флаг
|🇲🇿
|Полное название
|Республика Мозамбик
|По-английски
|Mozambique
|Столица
|Мапуту
|Города
|Список городов
|Валюта
|Мозамбикский метикал
|Площадь
|801 590 км²
|Население
|26 423 623 чел.
|Телефонный код
|+258
|Код ISO
|MZ
|Основной домен
|.MZ
|Соседние страны
|🇿🇲 Замбия🇿🇼 Зимбабве🇲🇼 Малави🇹🇿 Танзания🇿🇦 ЮАР Эсватини
Где находится Мозамбик на карте
Мозамбик