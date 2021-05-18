Всё об Иньямбане

Полезная информация об Иньямбане

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Местное время в Иньямбане
20:2235
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇿 Мозамбик
Название городаИньямбане
По-английскиInhambane
Столица регионаИньямбане является столицей региона
Население города73 884 чел.
АэропортИньямбане INH
Часовой поясAfrica/Maputo
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Иньямбане на карте

Иньямбане фото города
Иньямбане

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