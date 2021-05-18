Полезная информация о Келимане
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Местное время в Келимане
21:4554
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇿 Мозамбик
|Название города
|Келимане
|По-английски
|Quelimane
|Столица региона
|Келимане является столицей региона
|Население города
|188 964 чел.
|Аэропорт
|Келимане UEL
|Часовой пояс
|Africa/Maputo
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Келимане на карте
Келимане