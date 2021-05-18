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Полезная информация о Келимане

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Местное время в Келимане
21:4554
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇿 Мозамбик
Название городаКелимане
По-английскиQuelimane
Столица регионаКелимане является столицей региона
Население города188 964 чел.
АэропортКелимане UEL
Часовой поясAfrica/Maputo
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Келимане на карте

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Келимане

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