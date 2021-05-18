Полезная информация о Лишинге

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Местное время в Лишинге
22:5432
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇿 Мозамбик
Название городаЛишинга
По-английскиLichinga
Столица регионаЛишинга является столицей региона
Население города109 839 чел.
АэропортВила-Кабрал VXC
Часовой поясAfrica/Maputo
Средняя высота1 349 м. от уровня моря

Где находится Лишинга на карте

Лишинга фото города
Лишинга

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