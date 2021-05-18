Всё о Город-де-Накале

Полезная информация о Город-де-Накале

Что нужно знать о Город-де-Накале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Город-де-Накале
20:2247
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇿 Мозамбик
Название городаГород-де-Накала
По-английскиNacala
Население города224 795 чел.
АэропортНакала MNC (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Maputo
Средняя высота137 м. от уровня моря

Где находится Город-де-Накала на карте