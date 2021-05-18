Полезная информация о Город-де-Накале
Что нужно знать о Город-де-Накале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Город-де-Накале
20:2247
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇿 Мозамбик
|Название города
|Город-де-Накала
|По-английски
|Nacala
|Население города
|224 795 чел.
|Аэропорт
|Накала MNC (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Maputo
|Средняя высота
|137 м. от уровня моря