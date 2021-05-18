Полезная информация о Шимойо

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Местное время в Шимойо
22:5444
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇿 Мозамбик
Название городаШимойо
По-английскиChimoio
Столица регионаШимойо является столицей региона
Население города256 936 чел.
АэропортШимойо VPY
Часовой поясAfrica/Maputo
Средняя высота709 м. от уровня моря

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Шимойо

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