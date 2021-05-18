Полезная информация о Шимойо
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Местное время в Шимойо
22:5444
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇿 Мозамбик
|Название города
|Шимойо
|По-английски
|Chimoio
|Столица региона
|Шимойо является столицей региона
|Население города
|256 936 чел.
|Аэропорт
|Шимойо VPY
|Часовой пояс
|Africa/Maputo
|Средняя высота
|709 м. от уровня моря
Где находится Шимойо на карте
Шимойо