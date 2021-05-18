Полезная информация о Тете
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Местное время в Тете
22:5450
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇿 Мозамбик
|Название города
|Тете
|По-английски
|Tete
|Столица региона
|Тете является столицей региона
|Население города
|129 316 чел.
|Аэропорт
|Матунда TET
|Часовой пояс
|Africa/Maputo
|Средняя высота
|137 м. от уровня моря
Где находится Тете на карте
Тете