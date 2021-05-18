Полезная информация о Тете

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Местное время в Тете
22:5450
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇿 Мозамбик
Название городаТете
По-английскиTete
Столица регионаТете является столицей региона
Население города129 316 чел.
АэропортМатунда TET
Часовой поясAfrica/Maputo
Средняя высота137 м. от уровня моря

Где находится Тете на карте

Тете фото города
Тете

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