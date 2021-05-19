Полезная информация о Патейн
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Местное время в Патейн
00:5317
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇲 Мьянма
|Название города
|Патейн
|По-английски
|Pathein
|Столица региона
|Патейн является столицей региона
|Население города
|237 089 чел.
|Аэропорт
|Бассейн BSX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Yangon
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря