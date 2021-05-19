Всё о Патейн

Полезная информация о Патейн

Что нужно знать о Патейн: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Патейн
00:5317
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇲 Мьянма
Название городаПатейн
По-английскиPathein
Столица регионаПатейн является столицей региона
Население города237 089 чел.
АэропортБассейн BSX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Yangon
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Патейн на карте