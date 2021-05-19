Полезная информация о Лойко
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Местное время в Лойко
00:5329
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇲 Мьянма
|Название города
|Лойко
|По-английски
|Loikaw
|Столица региона
|Лойко является столицей региона
|Население города
|17 293 чел.
|Аэропорт
|Лойко LIW
|Часовой пояс
|Asia/Yangon
|Средняя высота
|893 м. от уровня моря
Где находится Лойко на карте
Лойко
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