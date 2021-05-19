Полезная информация о Лойко

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Местное время в Лойко
00:5329
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇲 Мьянма
Название городаЛойко
По-английскиLoikaw
Столица регионаЛойко является столицей региона
Население города17 293 чел.
АэропортЛойко LIW
Часовой поясAsia/Yangon
Средняя высота893 м. от уровня моря

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