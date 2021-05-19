Полезная информация о Магуэ

Что нужно знать о Магуэ: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Магуэ
03:2502
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇲 Мьянма
Название городаМагуэ
По-английскиMagway
Столица регионаМагуэ является столицей региона
Население города96 954 чел.
АэропортМагуэ MWQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Yangon
Средняя высота60 м. от уровня моря

Где находится Магуэ на карте