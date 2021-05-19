Полезная информация о Магуэ
Что нужно знать о Магуэ: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Магуэ
03:2502
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇲 Мьянма
|Название города
|Магуэ
|По-английски
|Magway
|Столица региона
|Магуэ является столицей региона
|Население города
|96 954 чел.
|Аэропорт
|Магуэ MWQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Yangon
|Средняя высота
|60 м. от уровня моря