Полезная информация о Моламьяйн
Что нужно знать о Моламьяйн: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Моламьяйн
03:2519
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇲 Мьянма
|Название города
|Моламьяйн
|По-английски
|Mawlamyine
|Столица региона
|Моламьяйн является столицей региона
|Население города
|438 861 чел.
|Аэропорт
|Maulmyine MNU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Yangon
|Средняя высота
|52 м. от уровня моря