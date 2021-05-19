Всё о Моламьяйн

Полезная информация о Моламьяйн

Что нужно знать о Моламьяйн: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Моламьяйн
03:2519
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇲 Мьянма
Название городаМоламьяйн
По-английскиMawlamyine
Столица регионаМоламьяйн является столицей региона
Население города438 861 чел.
АэропортMaulmyine MNU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Yangon
Средняя высота52 м. от уровня моря

Где находится Моламьяйн на карте