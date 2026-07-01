Описание тура
Мьянма, которую почти никто не видел
За 9 дней мы увидим одну из самых закрытых и малоизвестных стран Азии: Янгон, древний Баган, Мандалай, деревни, рынки, монастыри и места, куда до сих пор приезжает совсем мало иностранцев.
Янгон и первая встреча со страной
Начнём в Янгоне — городе колониальных зданий, шумных рынков, уличной еды, золотых ступ и настоящей местной жизни без туристической витрины.
Баган и тысячи древних пагод
Главная точка маршрута — Баган. Огромное поле древних храмов и пагод, которые поднимаются из равнины и уходят к горизонту. Это один из самых сильных исторических пейзажей Азии.
Мандалай и живая Мьянма
В Мандалае увидим монастыри, ремесленные кварталы, рынки и обычную повседневную жизнь страны, которая до сих пор сильно отличается от привычной туристической Азии.
Почему этот тур особенный
Мьянма — редкое направление без массового туризма. Группа — всего 6 человек, у каждого свой номер. В стоимость включены проживание, все переезды и все приёмы пищи.
Это тур для тех, кто хочет увидеть настоящую, странную и очень красивую Азию, до которой массовый туризм ещё не добрался.
- Древние пагоды Багана без туристических толп
- Колониальный Янгон и золотая пагода Шведагон
- Мандалай, монастыри и настоящая бирманская жизнь
- Деревни, рынки и места, куда почти не приезжают иностранцы
- Малая группа до 6 человек
- Одноместное размещение на всём маршруте
Программа тура по дням
Первое знакомство с Янгоном
Встречаемся в Янгоне. После заселения в гостиницу и небольшого отдыха отправимся навстречу первым впечатлениям. Прогуляемся к пагоде Шведагон — главной святыне буддистов страны. Именно на закате, когда купол, покрытый золотом, сияет особенно ярко, это место вызывает яркие эмоции и задаёт настроение всему путешествию.
Знакомство с Янгоном, переезд в Баган
В первой половине дня прогуляемся по историческому колониальному кварталу. Осмотрим старые здания, заглянем в чайные лавки и уличные рынки и окунёмся в неповторимую атмосферу города. Мы прочувствуем ритм столицы и узнаем, как она живёт изо дня в день.
Вечером выйдем на главную улицу города, чтобы увидеть, каким он становится в условиях комендантского часа, когда повседневная жизнь стихает, но сохраняется особая энергетика и внутренний ритм. А в ночь на автобусе отправимся в Баган.
Открываем Паганское Царство
Ранним утром прибудем в Баган. Разместимся в отеле и отправимся встречать рассвет среди древних пагод. Днём на электромобилях прокатимся по храмовым равнинам: посетим уединённые деревушки, мастерские и чайные. Во второй половине дня вновь исследуем нетуристические уголки, а затем встретим закат над храмовым горизонтом. Если позволит погода, сможем совершить короткую лодочную прогулку по реке Иравади.
Встреча рассвета, деревни, храмы и закат
Сегодня встретим рассвет на другой смотровой площадке, чтобы увидеть храмовый комплекс с иной перспективы. После завтрака продолжим путешествие по Багану на электробайках, посетим малоизвестные храмы, рынок и ремесленные мастерские. Познакомимся с бытом местных жителей и, если повезёт, станем свидетелями традиционной свадьбы или обряда посвящения в мужчины. Днём останется время для отдыха или неспешных прогулок.
День 5. Переезд в Мандалай, Мандалай-Хилл
После завтрака покинем Баган и отправимся в Мандалай. В пути сделаем небольшие остановки для фото и перекуса. По приезде разместимся в отеле и направимся на Мандалай-Хилл — холм, откуда открывается лучший вид на город и реку Иравади. Здесь встретим закат, а затем поужинаем в одном из ресторанов города.
Монастыри и древняя столица
Утро этого дня посвятим монастырям: понаблюдаем за повседневной жизнью монахов и узнаем о местных традициях. Заглянем в мастерские ремесленников, где работают мастера по дереву, золотым листам и тканям. После обеда отправимся в древние столицы неподалёку от Мандалая. Завершим день проводами заката на знаменитом мосту У-Бейн — самой длинной деревянной переправе в мире, которая особенно красива в мягком вечернем свете.
Рынки Мандалая, свободное время, переезд в Янгон
Утром прогуляемся по рынкам Мандалая, попробуем национальные закуски и приобретём сувениры. После обеда будет время для отдыха или самостоятельной прогулки. Вечером сядем на ночной автобус в Янгон, чтобы утром вновь оказаться в столице.
День в Янгоне
Этот день проведём в Янгоне. Посетим музей, прогуляемся по главной праздничной улице города, где всегда шумно, ярко и оживлённо, а также заглянем за сувенирами. После ночного переезда будет время отдохнуть и без спешки насладиться атмосферой Мьянмы.
Трансфер в Аэропорт
Завтракаем и, при желании, успеваем немного прогуляться или заехать на рынок за последними покупками. Затем отправимся в аэропорт, где завершится наш тур.
Варианты проживания
1-местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях по маршруту
- Одноместное размещение для каждого участника
- Все переезды внутри Мьянмы по программе тура
- Все приёмы пищи по маршруту
- Сопровождение организатора на протяжении всей поездки
- Работа местных профессиональных гидов
- Помощь с подготовкой к поездке и подбором билетов до Янгона
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Янгона и обратно
- Виза в Мьянму, если она потребуется
- Медицинская страховка
- Входные билеты в достопримечательности
- Сувениры и личные расходы
- Дополнительные напитки, алкоголь и всё, что не входит в основное питание