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Описание тура

Мьянма, которую почти никто не видел

За 9 дней мы увидим одну из самых закрытых и малоизвестных стран Азии: Янгон, древний Баган, Мандалай, деревни, рынки, монастыри и места, куда до сих пор приезжает совсем мало иностранцев.

Янгон и первая встреча со страной

Начнём в Янгоне — городе колониальных зданий, шумных рынков, уличной еды, золотых ступ и настоящей местной жизни без туристической витрины.

Баган и тысячи древних пагод

Главная точка маршрута — Баган. Огромное поле древних храмов и пагод, которые поднимаются из равнины и уходят к горизонту. Это один из самых сильных исторических пейзажей Азии.

Мандалай и живая Мьянма

В Мандалае увидим монастыри, ремесленные кварталы, рынки и обычную повседневную жизнь страны, которая до сих пор сильно отличается от привычной туристической Азии.

Почему этот тур особенный

Мьянма — редкое направление без массового туризма. Группа — всего 6 человек, у каждого свой номер. В стоимость включены проживание, все переезды и все приёмы пищи.

Это тур для тех, кто хочет увидеть настоящую, странную и очень красивую Азию, до которой массовый туризм ещё не добрался.