Мои заказы

Мьянма в декабре: Последняя загадка Юго-Восточной Азии за 8 дней

Мьянма, которую почти никто не виделЗа 9 дней мы увидим одну
Мьянма в декабре: Последняя загадка Юго-Восточной Азии за 8 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мьянма в декабре: Последняя загадка Юго-Восточной Азии за 8 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мьянма в декабре: Последняя загадка Юго-Восточной Азии за 8 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Мьянма, которую почти никто не видел

За 9 дней мы увидим одну из самых закрытых и малоизвестных стран Азии: Янгон, древний Баган, Мандалай, деревни, рынки, монастыри и места, куда до сих пор приезжает совсем мало иностранцев.

Янгон и первая встреча со страной

Начнём в Янгоне — городе колониальных зданий, шумных рынков, уличной еды, золотых ступ и настоящей местной жизни без туристической витрины.

Баган и тысячи древних пагод

Главная точка маршрута — Баган. Огромное поле древних храмов и пагод, которые поднимаются из равнины и уходят к горизонту. Это один из самых сильных исторических пейзажей Азии.

Мандалай и живая Мьянма

В Мандалае увидим монастыри, ремесленные кварталы, рынки и обычную повседневную жизнь страны, которая до сих пор сильно отличается от привычной туристической Азии.

Почему этот тур особенный

Мьянма — редкое направление без массового туризма. Группа — всего 6 человек, у каждого свой номер. В стоимость включены проживание, все переезды и все приёмы пищи.

Это тур для тех, кто хочет увидеть настоящую, странную и очень красивую Азию, до которой массовый туризм ещё не добрался.

  • Древние пагоды Багана без туристических толп
  • Колониальный Янгон и золотая пагода Шведагон
  • Мандалай, монастыри и настоящая бирманская жизнь
  • Деревни, рынки и места, куда почти не приезжают иностранцы
  • Малая группа до 6 человек
  • Одноместное размещение на всём маршруте

Программа тура по дням

1 день

Первое знакомство с Янгоном

Встречаемся в Янгоне. После заселения в гостиницу и небольшого отдыха отправимся навстречу первым впечатлениям. Прогуляемся к пагоде Шведагон — главной святыне буддистов страны. Именно на закате, когда купол, покрытый золотом, сияет особенно ярко, это место вызывает яркие эмоции и задаёт настроение всему путешествию.

Первое знакомство с ЯнгономПервое знакомство с ЯнгономПервое знакомство с Янгоном
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Знакомство с Янгоном, переезд в Баган

В первой половине дня прогуляемся по историческому колониальному кварталу. Осмотрим старые здания, заглянем в чайные лавки и уличные рынки и окунёмся в неповторимую атмосферу города. Мы прочувствуем ритм столицы и узнаем, как она живёт изо дня в день.

Вечером выйдем на главную улицу города, чтобы увидеть, каким он становится в условиях комендантского часа, когда повседневная жизнь стихает, но сохраняется особая энергетика и внутренний ритм. А в ночь на автобусе отправимся в Баган.

Знакомство с Янгоном, переезд в БаганЗнакомство с Янгоном, переезд в БаганЗнакомство с Янгоном, переезд в Баган
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Открываем Паганское Царство

Ранним утром прибудем в Баган. Разместимся в отеле и отправимся встречать рассвет среди древних пагод. Днём на электромобилях прокатимся по храмовым равнинам: посетим уединённые деревушки, мастерские и чайные. Во второй половине дня вновь исследуем нетуристические уголки, а затем встретим закат над храмовым горизонтом. Если позволит погода, сможем совершить короткую лодочную прогулку по реке Иравади.

Открываем Паганское ЦарствоОткрываем Паганское ЦарствоОткрываем Паганское Царство
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Встреча рассвета, деревни, храмы и закат

Сегодня встретим рассвет на другой смотровой площадке, чтобы увидеть храмовый комплекс с иной перспективы. После завтрака продолжим путешествие по Багану на электробайках, посетим малоизвестные храмы, рынок и ремесленные мастерские. Познакомимся с бытом местных жителей и, если повезёт, станем свидетелями традиционной свадьбы или обряда посвящения в мужчины. Днём останется время для отдыха или неспешных прогулок.

Встреча рассвета, деревни, храмы и закатВстреча рассвета, деревни, храмы и закатВстреча рассвета, деревни, храмы и закат
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

День 5. Переезд в Мандалай, Мандалай-Хилл

После завтрака покинем Баган и отправимся в Мандалай. В пути сделаем небольшие остановки для фото и перекуса. По приезде разместимся в отеле и направимся на Мандалай-Хилл — холм, откуда открывается лучший вид на город и реку Иравади. Здесь встретим закат, а затем поужинаем в одном из ресторанов города.

День 5. Переезд в Мандалай, Мандалай-ХиллДень 5. Переезд в Мандалай, Мандалай-ХиллДень 5. Переезд в Мандалай, Мандалай-Хилл
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Монастыри и древняя столица

Утро этого дня посвятим монастырям: понаблюдаем за повседневной жизнью монахов и узнаем о местных традициях. Заглянем в мастерские ремесленников, где работают мастера по дереву, золотым листам и тканям. После обеда отправимся в древние столицы неподалёку от Мандалая. Завершим день проводами заката на знаменитом мосту У-Бейн — самой длинной деревянной переправе в мире, которая особенно красива в мягком вечернем свете.

Монастыри и древняя столицаМонастыри и древняя столицаМонастыри и древняя столица
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Рынки Мандалая, свободное время, переезд в Янгон

Утром прогуляемся по рынкам Мандалая, попробуем национальные закуски и приобретём сувениры. После обеда будет время для отдыха или самостоятельной прогулки. Вечером сядем на ночной автобус в Янгон, чтобы утром вновь оказаться в столице.

8 день

День в Янгоне

Этот день проведём в Янгоне. Посетим музей, прогуляемся по главной праздничной улице города, где всегда шумно, ярко и оживлённо, а также заглянем за сувенирами. После ночного переезда будет время отдохнуть и без спешки насладиться атмосферой Мьянмы.

9 день

Трансфер в Аэропорт

Завтракаем и, при желании, успеваем немного прогуляться или заехать на рынок за последними покупками. Затем отправимся в аэропорт, где завершится наш тур.

Варианты проживания

1-местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях по маршруту
  • Одноместное размещение для каждого участника
  • Все переезды внутри Мьянмы по программе тура
  • Все приёмы пищи по маршруту
  • Сопровождение организатора на протяжении всей поездки
  • Работа местных профессиональных гидов
  • Помощь с подготовкой к поездке и подбором билетов до Янгона
Что не входит в цену
  • Международный перелёт до Янгона и обратно
  • Виза в Мьянму, если она потребуется
  • Медицинская страховка
  • Входные билеты в достопримечательности
  • Сувениры и личные расходы
  • Дополнительные напитки, алкоголь и всё, что не входит в основное питание
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Гордей
Гордей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — путешественник, побывавший в более чем 50 странах, от популярных направлений до мест, куда мало кто доезжает. Меня тянет туда, где жизнь настоящая: Сирия, Мьянма, другие уголки, где нет
читать дальшеуменьшить

массового туризма. Сейчас я создаю авторские маршруты для небольших групп, где каждый день — это впечатления и встречи, которые невозможно повторить в одиночной поездке, ведь такой уровень погружения в локальную жизнь требует опыта, связей и умения быть «своим» в любой стране. Главное, что я хочу дать людям — ощущение наполненности. Чтобы после поездки не осталось мысли «я бы сам мог это увидеть, только дешевле», а было чувство, что ты прожил уникальный опыт, которого нигде больше не получишь. Я уделяю внимание деталям: комфортному транспорту, атмосферным отелям, местам без толпы туристов и, главное, живому общению. Я знаю, как разговорить даже самых тихих участников группы и сделать так, чтобы каждый почувствовал себя своим и среди местных, и среди попутчиков.

Похожие туры на «Мьянма в декабре: Последняя загадка Юго-Восточной Азии за 8 дней»

По загадочной Мьянме в мини-группе
На воздушном шаре
9 дней
-
10%
По загадочной Мьянме в мини-группе
Заглянуть в таинственную страну ЮВА, увидеть жизнь монахов и полетать на воздушном шаре
Начало: Янгон, 5:00
5 дек в 08:00
134 100 ₽149 000 ₽ за человека
-5%
122 920 ₽
от 116 813 ₽ за человека