Всё о Гобабисе

Полезная информация о Гобабисе

Что нужно знать о Гобабисе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гобабисе
20:2405
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇦 Намибия
Название городаГобабис
По-английскиGobabis
Столица регионаГобабис является столицей региона
Население города16 321 чел.
АэропортGobabis GOG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Windhoek
Средняя высота1 442 м. от уровня моря

Где находится Гобабис на карте