Полезная информация о Гобабисе
Что нужно знать о Гобабисе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гобабисе
20:2405
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇦 Намибия
|Название города
|Гобабис
|По-английски
|Gobabis
|Столица региона
|Гобабис является столицей региона
|Население города
|16 321 чел.
|Аэропорт
|Gobabis GOG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Windhoek
|Средняя высота
|1 442 м. от уровня моря